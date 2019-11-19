شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يعرض مستجدات ملف سد النهضة على نائب نظيره الصينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى، مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبى، والتطورات الأخيرة على يي جيانتشون، نائب وزير الرى بدولة الصين والوفد المرافق له.

وأوضح عبد العاطى، أن مصر تتبع نهج تعاونى وإطار عام للتعامل فى الموضوعات الخاصة بمشروعات الطاقة الكهرومائية بدول حوض النيل، مؤكدا أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لمواجهة التحديات الناجمة عن تلك المشاريع وذلك من خلال وضع استراتيجية موحدة، ذات محاور متفق عليها بما يضمن الحفاظ على الحقوق المائية المصرية، لأن مصر الدولة الوحيدة بين أقرانها من دول حوض النيل التى لا يوجد بها أى مصادر مياه سوى نهر النيل وأنها الوحيدة فى إفريقيا التى تعيد استخدام المياه أربع مرات وتعتمد على المياه العابرة للحدود بنسبة تتجاوز 95% الأمر الذى دعا مصر لصياغة استراتيجية طموحة للموارد المائية بقيمة 50 مليار دولار بحلول عام 2037 .

وأكد عبد العاطى، حرص مصر على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين فى عام 2012 فى مجال الموارد المائية، مشيرا إلى الموضوعات التى تتميز بها دولة الصين لاسيما فى مجال تحلية المياه والزراعة بالمياه المالحة وتتطلع مصر إلى التعاون المجالات التى تعنى بتنمية القدرات حيث يقوم مجموعة من العاملين بالوزارة بدراسة الماجستير والدكتوراه بدولة الصين حالياً.

وأعرب عبد العاطي عن تقديره للتعاون المثمر بين البلدين فى مجال الموارد المائية وثمن حرصهم على الالتقاء بسيادته فى ضوء العلاقات الطيبة والتعاون المثمر بين البلدين.

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وأكد عبد العاطى على حرص مصر للاستفادة من الخبره الصينية فى مجال الزراعة على المياه عالية الملوحة وخصوصا زراعة محصول الأرز باستخدام المياه المالحة فى الوقت الذى تعطى مصر إهتماماً بالغاً بتحسين كفاءة استخدام للمياه حيث تُعد مصر هو الأعلى فى أفريقيا فى كفاءة استخدام المياه بنسبة 85٪؜ فضلا عن اهتمام الدولة بمشروعات إعادة الاستخدام والزراعة على مياه تتخطى ملوحتها 10 آلاف جزء بالمليون فى ظل ما تشهده مصر من زياده سكانية من المتوقع أن تصل الى 170مليون نسمه بحلول عام 2050.



كما أشار عبد العاطى إلى المجهودات المبذولة فى مجال الزراعة على المياه المالحة وأيضا تحلية مياه البحر فضلا عن التحديات الخاصة بمواجهة الفيضانات والأمطار الجارفة والتى تسبب العديد من المشاكل، وأيضا إلى المشروع القومى الذي تتبناه الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الموارد المائية والرى للتحول من انظمة الري التقليدية إلى الرى الحديث.

ومن المقرر أن يزور الوفد الصينى مراكز التميز بالوزارة بدءا من مركز التنبؤ بالفيضان ومركز التليمترى وقياس مناسيب المياه وزيارة للتعرف على أساليب الرى الحديث بالفيوم.

واستعرض نائب وزير الرى الصينى المجهودات التى تقوم بها دولته فى مجال رفع كفاءة استخدام المياه والاهتمام بتحسين نوعيتها والعمل على وجود آلية لتحقيق التكافؤ فى توزيع المياه بين الشمال والجنوب لاسيما أن المياه المتجددة تبلغ 2800 مليار م3.

