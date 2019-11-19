شكرا لقرائتكم خبر عن مقدمة قمة العشرين فى ألمانيا تهنئ الرئيس السيسي بعيد ميلاده (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت مقدمة فعاليات الجلسة غير الرسمية للاستثمار فى أفريقيا بقمة العشرين وأفريقيا المنعقدة بالعاصمة الألمانية برلين، الرئيس السيسي بعيد ميلاده، بعد الانتهاء من كلمته، قائلة: "happy birthday".
وكان مارتن هيركنشت، رئيس شركة "هيركنشت"، قد هنأ الرئيس السيسى أيضا، مؤكدا أن الجانب المصرى كان حريصا خلال المفاوضات مع شركته على التوصل على سعر يرضى الجانب المصري.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، مازحا رئيس شركة "هيرنكنشت" الألمانية، خلال قمة مجموعة العشرين و أفريقيا، "انت هنأتنى بعيد ميلادى شفهيا وهذا غير كاف، أريد أن تترجم التهنئة إلى تخفيض جديد فى قيمة التعاقد".
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