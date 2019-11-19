شكرا لقرائتكم خبر عن مقدمة قمة العشرين فى ألمانيا تهنئ الرئيس السيسي بعيد ميلاده (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت مقدمة فعاليات الجلسة غير الرسمية للاستثمار فى أفريقيا بقمة العشرين وأفريقيا المنعقدة بالعاصمة الألمانية برلين، الرئيس السيسي بعيد ميلاده، بعد الانتهاء من كلمته، قائلة: "happy birthday".

وكان مارتن هيركنشت، رئيس شركة "هيركنشت"، قد هنأ الرئيس السيسى أيضا، مؤكدا أن الجانب المصرى كان حريصا خلال المفاوضات مع شركته على التوصل على سعر يرضى الجانب المصري.

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وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، مازحا رئيس شركة "هيرنكنشت" الألمانية، خلال قمة مجموعة العشرين و أفريقيا، "انت هنأتنى بعيد ميلادى شفهيا وهذا غير كاف، أريد أن تترجم التهنئة إلى تخفيض جديد فى قيمة التعاقد".