شكرا لقرائتكم خبر عن مليار و291 مليونا و522 ألف جنيه ضرائب ورسوم جمركية محصلة بجمارك السخنة فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت اليوم الثلاثاء مصلحة الجمارك إن الإدارة العامة لجمارك السخنة برئاسة محمود عبد النعيم مدير عام الإدارة العامة لجمارك السخنة أفرجت خلال شهر أكتوبر عن 4285 مشمول شهادة جمركية وارد نهائى بإجمالى 12260 حاوية، وكان أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع (مكونات تكييف - ثلاجات -مراوح - أقمشة - غزول - خيوط ) وقطع غيار أجهزة كهربائية وأجزائها وإكسسوار التليفون المحمول ولعب الأطفال.



وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات الواردة حوالى 393 مليونا 783 ألف جنيه بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 892 مليونا و258 ألف جنيه.

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كما بلغ عدد الشهادات الجمركية التى تم تصدير مشمولها من جمارك السخنة خلال شهر أكتوبر 2019 حوالى 1182 شهادة بعدد 12463حاويات بقيمة إجمالية مليار و96 مليونا و 517 ألف جنيه ، وتم تحصيل رسوم الصادر بمبلغ 5 ملايين و30 ألف جنيه، وكان أكثر الأصناف تصديرا (فوسفات- رخام - فايبر- جلاس).

وبذلك يبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة خلال شهر أكتوبر 2019 حوالى مليار و291 مليون و522 ألف جنيه.