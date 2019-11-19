شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وألمانيا توقعان 6 اتفاقيات للتعاون بقيمة 300 مليون يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت مصر والمانيا، اليوم الثلاثاء 6 اتفاقيات بقيمة 300 مليون يورو، وذلك على هامش اجتماعات مبادرة التعاون مع إفريقيا، بالعاصمة الالمانية "برلين".

وقام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور جيرد مولر، وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الالمانى، على كل من اتفاقيتى للتعاون المالي والفني لعام 2017، بقيمة اجمالية تبلغ 44,9مليون يورو لتمويل عدة مشروعات في مجالات: كفاءة الطاقة وتأهيل المدارس المهنية والتعليم وتشجيع التوظيف والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير البنية الاساسية في المناطق الحضرية وتشجيع الدخول لسوق العمل، واتفاقيتى التعاون المالي والفني لعام مبلغ 2018، بقيمة اجمالية تبلغ 101 مليون يورو لمشروعات في مجالات كفاءة الطاقة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم الابتكار بالقطاع الخاص وإدارة مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة المخلفات الصلبة والتنمية الاجتماعية وتشجيع التوظيف، وبروتوكول للتعاون المشترك المصري الألماني لعام 2019، بقيمة 151.5 مليون يورو لتمويل عدة مشروعات في مجالات منها الكهرباء والطاقة المتجددة والتعليم الفني والتوظيف ودعم الابتكار بالقطاع الخاص وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

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ووقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، و الدكتورة كرسيتين بوك المفوض الإقليمي لدول الجوار والشرق الأوسط ودول المغرب بالمكتب الألماني الخارجي، على الخطابات المتبادلة في مجال الهجرة منحة بمبلغ 2 مليون يورو لصالح وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.