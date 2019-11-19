شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وألمانيا توقعان 6 اتفاقيات للتعاون بقيمة 300 مليون يورو والان مع تفاصيل الخبر
وقام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور جيرد مولر، وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الالمانى، على كل من اتفاقيتى للتعاون المالي والفني لعام 2017، بقيمة اجمالية تبلغ 44,9مليون يورو لتمويل عدة مشروعات في مجالات: كفاءة الطاقة وتأهيل المدارس المهنية والتعليم وتشجيع التوظيف والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير البنية الاساسية في المناطق الحضرية وتشجيع الدخول لسوق العمل، واتفاقيتى التعاون المالي والفني لعام مبلغ 2018، بقيمة اجمالية تبلغ 101 مليون يورو لمشروعات في مجالات كفاءة الطاقة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم الابتكار بالقطاع الخاص وإدارة مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة المخلفات الصلبة والتنمية الاجتماعية وتشجيع التوظيف، وبروتوكول للتعاون المشترك المصري الألماني لعام 2019، بقيمة 151.5 مليون يورو لتمويل عدة مشروعات في مجالات منها الكهرباء والطاقة المتجددة والتعليم الفني والتوظيف ودعم الابتكار بالقطاع الخاص وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ووقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، و الدكتورة كرسيتين بوك المفوض الإقليمي لدول الجوار والشرق الأوسط ودول المغرب بالمكتب الألماني الخارجي، على الخطابات المتبادلة في مجال الهجرة منحة بمبلغ 2 مليون يورو لصالح وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر وألمانيا توقعان 6 اتفاقيات للتعاون بقيمة 300 مليون يورو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.