شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان راعى الموت.. تعرف بالأرقام على عدد حالات الانتحار فى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد ظاهرة الانتحار فى تركيا، أمرا طبيعيا خلال الفترة الحالية، والتى يترأسها رجب طيب أردوغان، بسبب سياساته القمعية وفشله فى الملف الاقتصادى، وذلك من خلال الإحصائيات التى كشفت عن انهيار الاقتصاد التركى، بسبب تلك السياسات الخاطئة التى ينتهجها أردوغان وحزبه الحاكم فى تركيا، وفى هذه الأرقام نكشف أهم الإحصائيات المتعلقة بالانتحار فى تركيا، وهو ما كشفه موقع تركيا الآن. 1 – 50 ألفا و378 شخصا انتحروا خلال 16 عاما Advertisements 2 – ألفان و963 مواطنا تركيا ينتحرون فى العام الواحد 3 – 246 مواطنا تركيا ينتحرون فى الشهر الواحد 4 – ما يقرب من 8 أشخاص ينتحرون فى اليوم الواحد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان راعى الموت.. تعرف بالأرقام على عدد حالات الانتحار فى تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.