شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: فى وزيرين هيجيبوا البلد لورا.. رئيس البرلمان: مفيش حد يقدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد لعال رئيس مجلس النواب، :"احنا بننتقدم وبعض الوزراء قد لا يؤدون أداء كما يجب لكن مفيش حد يقدر يرجع مصر لورا"، مضيفا،:"احنا بنتقدم لكن لابد أن نحسن اختيار الوزراء". وأشار عبد العال إلى أن الحالة الاقتصادية جيدة وهناك انخفاض فى أسعار السلع. Advertisements جاء ذلك خلال الجلسة لعامة لمجلس النواب اليوم، ردا على ما أثاره النائب هشام جابر فى بيانه العاجل، قائلا:" هناك وزيران هيجيبوا البلد للوراء ومش هيطلعوها للأمام ولابد أن نحسن اختيار الوزراء.. احنا بنتقدم لكن لابد أن نحسن اختيار الوزراء".

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