شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية: الإيداع فى جميع البنوك حلال بما فيها غير الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية: "بالنظر إلى عمل البنك نجد أن من يضع نقود بالبنك لا يقرضها للبنك، وهذا يعنى أنه ليس قرضا إذا ليس ربا وكل قرضا جر نفعا فهو "ربا" والإيداع فى كل البنوك حلال حتى غير الإسلامية ولا حرج ولا إثم".

جاء ذلك بعنوان الاحتفالية التى عقدت بجامعة الفيوم بعنوان "نبينا محمد قيادة وقدوة" للاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف.

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وقال علام: "الجامعة تأخذ بأيدينا إلى التقدم والنور ولكن بسواعد أبناء الجامعة والطالب فى الجامعة أمام مسؤولية تاريخية لأننا فى مسؤولية العلم فى سبيل التقدم والازدهار والرقى وهو وسليتنا الوحيدة، لافتا إلى أنه فى الاحتفال بالمولد النبوى نضع أيدينا على سيرته العطرة ولابد أن يكون ذلك بشكل فعلى كل منا فى اختصاصه".

وأشار المفتى، إلى أن سيرة النبى صلى الله عليه وسلم سيرة عظيمة لأن هو وإخوانه الأنبياء والمرسلين كانوا حلقة نور فى تاريخ البشرية، وهذا طبيعى لأن هؤلاء رباهم الله على عينه ليحمل الرسالة إلى البشرية، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب تربية خاصة لم تسبق والأخلاق كانت متغلغلة فى كل تصرف فى سيرته فى علاقته ببيته وجيرانه والحيوان والنبات والجماد.