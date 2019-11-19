شكرا لقرائتكم خبر عن ميركل تهنئ الرئيس السيسى بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن تهنئتها للرئيس عبدالفتاح السيسى بعيد ميلاده الخامس والستين الذى يوافق اليوم 19 نوفمبر. جاء ذلك، فى بداية الكلمة الافتتاحية لميركل، خلال قمة الاستثمار التى انطلقت، اليوم الثلاثاء، فى برلين ضمن أعمال القمة المصغرة للقادة الأفارقة المشاركين فى المبادرة الألمانية للشراكة مع أفريقيا.

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