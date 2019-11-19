بسبب أجازاتهم.. عبدالعال: مش عارف الحكومة عايزة ترجع المصريين في الخارج ليه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

أبدى رئيس مجلس النواب علي عبد العال تعجبه من إصرار الحكومة والمحافظين إرجاع المصريين العاملين فى الخارج، قائلا: اتعجب بالنسبة للعاملين في الخارج مش عارف الحكومة عايزة ترجعهم ليه؟.

وأضاف،خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، ردا على بيان عاجل مقدم من النواب، بسبب عرقلة إجازات الموظفين، ليكمل عبدالعال كلامه موجها حديثه لوزير شئون مجلبس النواب المستشار عمر مروان: "اعتقد معروف إننا نصدر خبرات للخارج، مش عارف يرجع يعمل إيه عشان يقعد".

وتابع: "هذه القرارت مفهمتهاش إطلاقا أحيانا تطلع من المحافظين أو الوزراء، ورئيس الوزراء حلها بالنسبة للعاملين في الدولة، أرجو إعادة النظر في القرارت والروتينية التي بلا قيمة".​