ضبط عصابة وراء سرقة 15 دراجة بخارية في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت مباحث قسم ثاني سوهاج، تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البخارية.

وردت معلومات للمقدم أحمد المولد، رئيس مباحث قسم شرطة ثاني سوهاج، تفيد قيام كل من "السيد. م" عاطل ومقيم غرب الكوبري والسابق اتهامه في عدة قضايا سرقات متنوعة، "تمام. ا" عاطل ومقيم ناحية أولاد علي دائرة مركز المنشأة والسابق اتهامه في عدة قضايا سرقات متنوعة بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البخارية.

وبإخطار اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، أمر بتشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية، للقبض على المتهمين.

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وعقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد بسام حشكل، معاون المباحث، من ضبطهما وبمواجهتهما أمام العقيد عمرو عيسى، مفتش المباحث اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي يتزعمه الأول تخصص في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات البخارية عن طريق المغافة وإعادة بيعها مرة أخرى عقب تغيير معالمها وتقاسم حصيلتها فيما بينهم متخذين من دائرة القسم والأقسام والمراكز المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وبتطوير مناقشتهما أمام العقيد عمرو عيسى، مفتش المباحث، اعترفا بارتكاب 15 واقعة سرقة دراجة بخارية وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات والتحفظ عليها.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.