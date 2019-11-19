محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: استهدفت حملة أمنية مكبرة، بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بقنا، وأسفرت عن ضبط 33 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 214حكم قضائي متنوع. توجيه حملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي بقنا مدعومة بقوات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت ضبط كافة أشكال الخروج على القانون بنطاق قريتي (حمرادوم، أبو حزام) بدائرة مركز شرطة نجع حمادي. أسفرت جهودها عن ضبط 33 قطعة سلاح ناري عبارة، وتنفيذ 214 حكم قضائي بإجمالي 83 محكوم عليهم. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الأمن العام": ضبط 33 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 214 حكمًا بنجع حمادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.