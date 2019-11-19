الداخلية: مقتل عنصرين إجراميين "شديدي الخطورة" بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي، وعلاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية مصرع اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أحدهما مطلوب ضبطه في واقعة استشهاد رئيس مباحث مركز شرطة قوص في تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة بأسوان.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه في إطار جهود أجهزة البحث الجنائي بوزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة المطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا جنائية، خاصة المطلوب ضبطهم في جرائم تعدٍ على قوات الشرطة، عقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان وقوات الأمن المركزي استهدفت أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، 39 سنة، بقرية البراهمة فقط، قنا، مطلوب ضبطه وإحضاره في واقعة استشهاد رئيس مباحث مركز شرطة قوص، وسبق اتهامه في 14 قضية "مخدرات، قتل، شروع في قتل، سلاح بدون ترخيص، سرقة بالإكراه، سرقة وسائل نقل"، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 6 أحكام قضائية صادرة ضده في قضايا "قتل عمد، حيازة سلاح، استعمال قوة، سرقة) بمحل هروبه واختبائه لدى (أحد العناصر الإجرامية الخطرة –28 سنة– مقيم بقفط - قنا وله محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة كوم أمبو – سبق اتهامه في 6 قضايا "سرقة بالإكراه، سرقة مواشى، سرقة متجر، حيازة سلاح ناري، شروع في سرقة) بمنطقة القراقيش دائرة مركز شرطة دراو".

وأضاف البيان، أنه فور استشعار المتهمين وصول القوات بادرا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاههم، فقامت القوات بمبادلتهما إطلاق الأعيرة النارية حتى تمكنت من السيطرة على الموقف، وأسفر ذلك عن مصرع المتهمين، وعثر بحوزتهما على (2 بندقية آلية عيار 7.62×39مم وعدد 4 خِزن لذات الأسلحة و57 طلقة نارية من ذات العيار).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.