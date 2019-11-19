مصر | "من بينهم شاب مخنوق".. العثور على 4 جثث في شوارع الجيزة و"الجاني مجهول"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "من بينهم شاب مخنوق".. العثور على 4 جثث في شوارع الجيزة و"الجاني مجهول" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

على الرغم من مرور أسابيع عدة، مازال رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، يواصلون جهودهم لكشف ملابسات العثور على 4 جثث من بينهم 3 جثث مجهولين، وأخرى مصابة بطلق ناري من مجهولين، بمناطق مختلفة بمحافظة الجيزة، فلم يكن الأمر سهلا على أهالي المحافظة أو رجال المباحث، عند سماعهم عن العثور على جثة سواء كانت معلومة أو مجهولة الهوية، فمنهم من عثر عليه في حالة تعفن، وغيره في بداية تحلل، ومن عثر عليه مخنوقا، وأخير عثر علي جثته مصاب بطلق ناري، حال عودته من عمله، دون التوصل إلى مرتكبي الجريمة.

ويعكف رجال المباحث العمل لحل لغز تلك الجرائم، سواء كان تشكيل فرق بحث لفحص الجثة، ومكان العثور عليها، والبصمة الوراثية للجثة المعثور عليها، المكونة من رجال المباحث الجنائية والأدلة الجنائية، تنسيقا مع الطب الشرعي، وفحص بلاغات التغييب على مستوي الجمهورية، وكاميرات المراقبة المركبة بأماكن العثور على الجثث، أو الطرق المؤدية إليها، فضلا عن الإستعانة بالمصادر السرية، لمعرفة سكان المناطق المتغيبين، والغير محرر محاضر بتغيبهم، وترصد بوابة الخليج 365 خلال السطور القادمة تلك الجرائم.

بـ"عكاز".. العثور على جثة مسن متحللة في أكتوبر

عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على جثة مجهولة الهوية ومتحللة لرجل مسن، وملقاة بمنطقة المقابر، بنطاق قسم شرطة ثالث أكتوبر، بعدما تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث اكتوبر، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة بمنطقة المقابر بنطاق القسم، وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع وجه بسرعة انتقال قوة أمنية لمكان البلاغ، للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وبإنتقال قوة أمنية برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، تبين أن الجثة متحللة لرجل خمسيني العمر، وعنده إعاقة، وبجواره عكاز، كما تبين أن الجثة مجهولة الهوية ولا يوجد بحوزته أي أوراق تفيد هويته، وكلف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

"مخنوق داخل برميل".. العثور على جثة مجهولة في اكتوبر

عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، على جثة شاب مجهول الهوية، وملقاة داخل برميل بمساكن عثمان، بنطاق قسم شرطة ثالث أكتوبر، بعدما ورد إخطارا للواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بتلقي الرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة شاب ملقاة داخل برميل بمساكن عثمان، بنطاق القسم.

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وكلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة بسرعة انتقال قوة أمنية لمكان البلاغ، للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وانتقل العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر والقوة المرافقة له، وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لشاب مجهول الهوية ولا يوجد بحوزته أي أوراق تفيد هويته، وبفحص الجثة تبين وجود حز حول الرقبة "مخنوق"، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وشكل اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، وسرعة التوصل إلى هوية المجني عليه، والقبض على مرتكب الجريمة لمعرفة دوافعه لارتكابها.

مصاب بـ " طلق ناري".. العثور على جثة مندوب بمعمل تحاليل

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدرة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد طه فودة رئيس قطاع اكتوبر، بورود بلاغا للمقدم محمد داوود رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثاني اكتوبر، من إدارة شرطة النجدة بتعرض شخص لإطلاق أعيرة نارية من مجهولين، بنطاق القسم، وإنتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث اكتوبر، وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لمندوب بمعمل تحاليل، ومصاب بطلق ناري تحت الإبط الأيسر، وعثر بين طيات ملابسه على مبلغ مالي، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

مفيهوش خدش.. العثور على جثة شاب مجهول الهوية بالبدرشين

عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على جثة شاب مجهول الهوية، بطريق المريوطية، بنطاق مركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة، بعدما تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد عكاشة رئيس وحدة مباحث مركز شرطة البدرشين من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة بطريق المريوطية، دائرة المركز، وإنتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث جنوب الجيزة والمقدم مصطفي مخلوف وكيل فرقة جنوب الجيزة، وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لشاب في العقد الثاني من عمره، مجهول الهوية، لا يوجد بحوزته أي أوراق تفيد هويته، كما تبين عدم وجود إصابات بالجثة من عدمه، وذلك بسبب انتفاخ الجثة، وتعفنها وتحللها، وأنه متوفي منذ أكثر من 7 أيام، وأن مكان العثور على الجثة منطقة زراعية لايوجد بها أي كاميرات مراقبة مركبة، مرجحًا بأنه من المحتمل أن يكون سبب وفاته إثر اصطدامه بسيارة، وتخلص المتسبب في وفاته بإلقائه مكان العثور على جثته خوفًا من المسائلة القانونية، وكلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة والوقوف على ملابساتها وظروفها، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالواقعة.