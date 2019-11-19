مصر | بالصور.. المستشار عصام المنشاوي يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العليا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالصور.. المستشار عصام المنشاوي يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية صباح اليوم الثلاثاء، بمقر النيابة الإدارية المستشار سعيد مرعي رئيس للمحكمة الدستورية العليا وبصحبته وفد رفيع المستوى من المستشارين أعضاء المحكمة الدستورية العليا.

وأكد "المنشاوي" رئيس هيئة النيابة الإدارية على أهمية الدور الذي قامت وتقوم به المحكمة الدستورية العليا العريقة منذ نشأتها وحتى الآن في الرقابة على دستورية القوانين وإعلاء المبادئ الدستورية.

ومن جانبه أعرب "مرعي" عن تقديره البالغ للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية بوصفها إحدى ركائز منظومة العدالة المصرية في مكافحة الفساد المالي والإداري وتحقيق العدالة.

صرح بذلك مدير إدارة الإعلام والمتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.