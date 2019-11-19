مصر | "الساعة بـ3 آلاف جنيه".. سقوط أكبر شبكة دعارة وشذوذ بالتجمع: "كلبشات وألعاب جنسية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الساعة بـ3 آلاف جنيه".. سقوط أكبر شبكة دعارة وشذوذ بالتجمع: "كلبشات وألعاب جنسية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شبكة ممارسة أعمال منافية للآداب بالتجمع الأول.

وتمكنت مباحث قسم التجمع الأول برئاسة المقدم تامر عبدالشافي، والرائد إبراهيم منصور "رئيس مباحث مدينتي" بالقبض على أكبر شبكة دعارة وشذوذ وألعاب جنسية بإحدى الفيلات.

ووردت معلومات إلى المقدم تامر عبدالشافي "رئيس مباحث قسم التجمع الأول" بقيام تشكيل مكون من خمسة أشخاص "رجال وسيدات" بتأجير فيلا سكنية لإدارة أعمال منافية للآداب والدعارة والشذوذ والألعاب الجنسية.

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وبتعليمات من كل من: اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اللواء محمد يوسف مدير المباحث الجنائية، العميد عمرو ابراهيم رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، والمقدم سمير مجدي مفتش فرقة القاهرة الجديدة، وبعد التحريات اللازمة توجهت قوة بقيادة الرائد إبراهيم منصور رئيس مباحث مدينتي إلى مقر الفيلا المستأجرة وتم ضبط ٣ أشخاص من التشكيل "شاب وفتاتين" وبحوزتهم "مبالغ مالية وقفص وعليقة وكرابيج وكلابشات وأحزمة وألعاب جنسية منافيه للآداب.

وكذلك تم ضبط فيديوهات جنسية مسجلة لجميع رواد وزوار نادي رجال السري بمدينتي.

وتم اعتراف جميع المتهمين وذلك باستقطاب الشباب والبنات من خلال التواصل على الواتساب وإرسال صور لاختيار الفتيات أو الرجال وكذلك عرض امتيازات وتقديم الاختيارات الخ، وذلك مقابل ٣٠٠٠ جنيه للساعة.

وجار حاليا عمل اللازم لضبط باقي التشكيل، وجار عرض المتهمين على النيابة لاتخاذ اللازم.