أخبار مصر | شراكة جديدة بين مصر للطيران وSKAN لتقديم خدماتها في دبي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شراكة جديدة بين مصر للطيران وSKAN لتقديم خدماتها في دبي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية اتفاقية لتوسيع مجالات الشراكة مع شركة SKAN لخدمات الطيران في احتفال رسمي اليوم الثلاثاء خلال فاعليات معرض دبي الدولي للطيران 2019.

ومن خلال الشراكة الجديدة، أنشأت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية محطة صيانة يومية في مطار دبي الدولي، إلى جانب الاتفاق على تقديم خدمات الصيانة الدورية.

من جانبه أشار الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران إلى أن الشركة الوطنية لديها رؤية مستقبلية لتقديم خدمات الصيانة الدورية في أحد مطارات الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف قائلا إن الشركة تستهدف بصفة رئيسية إنشاء قاعدة صيانة دورية وتعتمد على القدرات المتميزة والاحترافية التي تتمتع بها العناصر البشرية لديها لأنهم مؤهلون لتحقيق معادلة تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة في أقل وقت ممكن مضيفا: "نحن نراهن على مزايا العاملين والدقة في تقديم الخدمة الفنية، والاعتمادات الدولية التي حصلنا عليها تثبت موثوقية خدماتنا."

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وصرح المهندس مصطفى علي الدين إمام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية قائلا: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نعلن اليوم إنشاء محطة جديدة في مطار دبي في شراكة استراتيجية واعدة مع SKAN لخدمات الطيران، فنحن حريصون على أن نكون حاضرين في أكبر عدد ممكن من المحطات لمنح عملائنا الذين تجاوز عددهم 130 شركة طيران العديد من الخيارات. وأضاف علي الدين: "الأطقم الفنية لمصر للطيران للصيانة تعمل على إنجاز مهامها لصيانة طائرات العملاء أينما كانت بكفاءة عالية وتحت كافة الظروف."

شهد التوقيع الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والسيد ابراهيم عبد المالك رئيس مجلس إدارة شركة SKAN لخدمات الطيران وقام بالتوقيع عن شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية المهندس مصطفى علي الدين رئيس مجلس الإدارة وعن شركة SKAN لخدمات الطيران السيد أشرف ناصر المدير التنفيذي.

وأعرب أشرف ناصر، الرئيس التنفيذي لشركة SKAN لخدمات الطيران، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية بحضور إبراهيم عبد الملك رئيس مجلس إدارة SKAN لخدمات الطيران، وأعضاء مجلس الإدارة محمد نطفجي وأسامة الشنطي وخميس فايز الكعبي.

وأضاف ناصر: "نحن سعداء بتوقيع اتفاقية الشراكة مع شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية في معرض دبي الدولي للطيران 2019، ونعتبرها بمثابة لبنة أساسية في تعاوننا المستقبلي ولدينا رؤية قوية للتوسع نحو المطارات الأخرى، ولا سيما أبو ظبي والعين والشارقة." وأوضح ناصر: "لدينا أهداف واضحة في المرحلة المقبلة، وأبرزها توفير خدمة عالية المستوى لعملائنا ونثق بأن سمعة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية هي عنصر رئيسي في جذب العملاء. صناعة الطيران تعتمد على السلامة والدقة والحفاظ على الوقت، ولهذا نوظف مواردنا البشرية المدربة تدريبا جيدا ولن ندخر وسعا في تلبية طموحات عملائنا والتأكد من أننا نقدم لهم الجودة المطلوبة فطموحاتنا لا حدود لها."

جدير بالذكر أنه تم بالفعل تفعيل المرحلة الأولى من الشراكة حيث بدأت المحطة الجديدة في تقديم خدمات الصيانة اليومية للطائرات من طرازات A330 وA320 وB737-800 وB777 وB787.