أخبار مصر | أول تعليق لرئيس البرلمان عقب رفض اللجنة التشريعية قانون الذوق العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق لرئيس البرلمان عقب رفض اللجنة التشريعية قانون الذوق العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، إن أي عبث بالشارع المصري يعتبر من الأفعال المجرمة وفقا للقانون.

وأضاف عبدالعال، أنه لا توجد قوة في العالم تستطيع ضبط الذوق والعام.

يذكر أن لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، رفضت خلال اجتماعها اليوم بالإجماع مشروع القانون المقدم من النائبة غادة عجمي بشأن الذوق العام.

