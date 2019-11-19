أخبار مصر | القاهرة تحافظ على الصدارة خلال الموجة 14 لاسترداد الاراضي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القاهرة تحافظ على الصدارة خلال الموجة 14 لاسترداد الاراضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكان محافظ القاهرة قد أكد أن الدولة لن تفرط في شبر واحد من الأراضي المتعدي عليها، مشيرًا إلى أن محافظة القاهرة قامت منذ بداية الموجة 14 وحتى الآن باسترداد 23 حالة، 6 حالات تخص جهات الولاية بإجمالي مساحة 33153 م2 (حالة تابعة لوزارة الاثار-4حالات تحت ولاية وزارة الاثار - وحالة واحدة ولاية الاصلاح زراعي) و17حالة تخص محافظة القاهرة بمساحة 26.6مليون م2 بمايعادل 6349.5 فدان وتشمل قرارات إزالة من المحافظة بالاضافة إلى الحالات ذات المساحات الكبيرة التي لم تلتزم بالمهلة الاخيرة الخاصة بتقنين الاوضاع.
وشملت عمليات الإزالة رفع التعديات عن أراضي بمساحة تقارب 25 مليون م2 ومليون ونصف م2 بالبساتين و30ألف م2 بالسلام أول و5500م2 بالمعادى، بالإضافة إلى مساحات أخرى بأحياء عين شمس والوايلي وغرب مدينة نصر وطرة وحدائق القبة والمطرية.