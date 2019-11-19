أخبار مصر | أحقية العاملين بـ"هيلتون الفيروز شرم الشيخ" في برنامج نهاية الخدمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحقية العاملين بـ"هيلتون الفيروز شرم الشيخ" في برنامج نهاية الخدمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت المحكمة العمالية بأحقية العاملين بفندق هيلتون الفيروز- شرم الشيخ في برنامج نهاية الخدمة، وذلك منذ تعاقدهم ووفقا لمعايير البرنامج، وإلزام شركة هيلتون انترناشيونال(شركة الإدارة)، وشركة رواد مصر(الشركة المالكة لفندق هيلتون الفيروز - شرم الشيخ)، بصرف المستحقات وفقا للمعايير المقررة، وذلك متي تحققت شروط الصرف واستمارة صرف العلاوة المقررة باللائحة النظام الأساسي للشركة الأولي في تنفيذ الالتزامات والحقوق المقررة بعقود العمل واللائحة.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان: إن النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق كانت قد تقدمت بطلب إحالة ملف النزاع بين النقابة والشركة إلى التحكيم كمرحلة أخيرة، وذلك بعد فشل مرحلة المفاوضة الجماعية، ومرحلة الوساطة بعدم الوصول للتسوية الودية بين طرافى النزاع وذلك طبقا لنص المادة (180-189) من قانون العمل 12 لسنة 2003.

صدر الحكم من محكمة استئناف القاهرة دائرة 161 عمال سابقا و8 عمال حاليا برئاسة المستشار الدكتور كمال عاطف رئيس هيئة التحكيم، وأبو بكر عبيد رئيس عضو المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الله البندارى رئيس عضو المحكمة،ومحمد حسين فؤاد محكم شركة رواد مصر، ومصطفي البننان محكم فندق هيلتون الفيروز - شرم الشيخ، وناصر عبد الله كامل محكم النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، وجيهان عبد المنعم محكمة وزارة القوى العاملة، وأمين سر عاشور رجب إبراهيم.