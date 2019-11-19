أخبار مصر | محافظ الجيزة يصدر قراراً بتشكيل الهيكل التنظيمي لحي الطالبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يصدر قراراً بتشكيل الهيكل التنظيمي لحي الطالبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارًا بتكليف طه عبد الصادق فرج، للعمل رئيسًا لحي الطالبية ومحمود محمد أحمد للعمل نائبًا لرئيس الحي وإجلال محمد مرسي للعمل سكرتيرًا للحي وذلك وفقًا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإنشاء حي جديد بالمحافظة بإسم حي الطالبية فصلًا عن حي العمرانية.

وشمل قرار المحافظ، تكليف أعضاء الكيان الإداري لحي الطالبية، حيث شمل القرار تكليف نجوى على عبد الحليم للعمل مديرًا للإدارت الهندسية وشربينى مصطفى شربينى للعمل مديرًا للمتابعة الميدانية ورشا رشاد صادق للعمل مديرًا للتخطيط والمتابعة وأحمد بكر كمال للعمل مديرًا للشئون القانونية ووليد عيد عبد السلام للعمل مديرًا للعلاقات العامة ومعتز عبد العزيز مسعود للعمل مديرًا للإشغالات وأحمد نادر أحمد للعمل مديرًا للحملة الميكانيكية وفتحية بشير محمد للعمل مديرًا للموارد البشرية وعادل السيد عبد النبى للعمل مديرًا للشئون الإدارية وخالد فتحى عبد المؤمن للعمل مديرًا للشئون المالية وخالد محمد فرماوى للعمل مديرًا لخدمة المواطنين ونحمده جمعه محمد إبراهيم للعمل مديرًا للمركز التكنولوجى وإيمان على احمد للعمل مديرًا لمركز المعلومات وياسر عبد الحميد السيد للعمل مديرًا لمركز التنمية المحلية وعبد الله محمد عبد الله للعمل مديرًا لإدارة النظافة.

كما قرر المحافظ تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام لمدينة الجيزة تختص بمباشرة إجراءات فصل حي الطالبية عن حي العمرانية.

ووجه اللجنة المشكلة بإستكمال الوظائف المطلوبة طبقًا للهيكل التنظيمي وإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو فصل المعدات والمركبات اللازمة لكل حي إضافة إلي إتخاذ الإجراءات اللازمة لتسكين الحي بديوان حي العمرانية لحين إعادة تسكينه.

وكلف المعنيين بالأعمال، بمباشرة الإجراءات اللازمة لإتمام إجراءات الشكل الإداري والمالي والدفتري والمخزني والقانوني اللازم للحي المنفصل.