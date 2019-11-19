أخبار مصر | توقيع بروتوكول اتفاق بين محافظة القاهرة وشركة "فوري" للدفع الإلكتروني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توقيع بروتوكول اتفاق بين محافظة القاهرة وشركة "فوري" للدفع الإلكتروني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجاء ذلك في إطار اتجاه اأجهزة محافظة القاهرة لتطبيق سياسة الشمول المالي، من خلال الاعتماد على أنظمة الدفع الإلكترونية بهدف التيسير على المواطنين والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة لهم من خلال تحسين مستوى التعاملات المالية الرسمية ومكافحة الفساد وبفصل المواطن عن مقدم الخدمة.

وقام بتوقيع عقد الاتفاق اللواء محمد حنفى السكرتير العام ممثلا عن محافظة القاهرة، والسيد وليد السيد عضو مجلس ادارة الشركة ومدير المشروع.

وأكد المحافظ فى كلمته انه بتوقيع هذا الاتفاق أصبح لمحافظة القاهرة الريادة بين كافة المحافظات فى التطبيق العملى الفاعل لمنظومة المدفوعات الالكترونية تماشياَ مع التوجه العام للدولة وجهاتها الرسمية لتطبيق منظومة الشمول المالى بما يحقق التيسير والسرعة للمواطنين من مختلف الفئات فى عملية دفع رسوم الخدمات بعيدا عن إرهاقهم فى الازدحام اليومى والطوابير امام شبابيك ونوافذ تقليدية لتحصيل الرسوم، وخاصة تلك الشرائح من المواطنين التى لا تتعامل مع المؤسسات المصرفية.. سعياَ لدمج كافة المعاملات المالية فى هذه المنظومة بحلول عام 2030.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة اختارت أن تكون بداية خطواتها الجادة للارتقاء بخدمات المواطنين فى هذا الاتجاه من خلال التعاون المثمر مع شركة رائدة فى مجال المدفوعات الإلكترونية وهي شركة "فوري" والتى جمعت عقولاَ مصرية شابة متخصصة وموهوبة قامت ببناء تكنولوجيا على مستوى عالمى من الجودة وعلى درجة فائقة من أمن المعلومات وسهولة الاستخدام مستعينة فى ذلك بخبرتهم الطويلة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية.

ومن جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة شركة فوري دهب، عن سعادته بثقة أجهزة محافظة القاهرة فى التعاون والاتفاق مع الشركة فى تطبيق منظومة الدفع الإلكترونى، مؤكدًا أن الشركة لديها من الخبرات والإمكانات أن تحقق الهدف المنشود فى التيسير على المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم من خلال 120 ألف منفذ معتمد بمختلف محافظات مصر، ومن خلال منافذ الشركة المنتشرة بمكاتب البريد و30 بنك والنجاح في كسب ثقة المواطنين والوصول لأكثر من 12 مليون محفظة إلكترونية، سعيًا للحد من التداول النقدي والابتعاد عن شبهة الفساد وبفصل مقدم الخدمة عن المستفيد منها.

شهد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، توقيع بروتوكول تعاون واتفاق خدمة تحصيل المدفوعات والخدمات المختلفة بين محافظة القاهرة وشركة فوري دهب للخدمات الإلكترونية، بحضور السيد أشرف صبري، رئيس مجلس إدارة الشركة.

وشهد توقيع البروتوكول السادة نواب المحافظ للمناطق الأربعة، واللواء السكرتير العام المساعد وكافة رؤساء الأحياء ومديرى ادارات التعاملات المالية بالأحياء، وعدد من قيادات محافظة القاهرة.

