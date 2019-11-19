شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس ورئيس «الإنجيلية» يعزيان رئيس الإمارات في وفاة سلطان بن زايد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برقية تعزية للشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الامارات في وفاة الشيخ سلطان بن زايد.

Advertisements

وجاء في نص البرقية: «بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اتقدم بخالص العزاء والمواساة لسموكم ولشعب الإمارات الشقيق في رحيل رمز من رموز الدولة، كما بعث البابا ببرقيات مماثلة للشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد».

وأرسل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، برقية تعزية لسمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، في وفاة الشيخ سلطانبن زايد آل نهيان.

وجاء في نص البرقية: «بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، أتقدم بخالص العزاء والمواساة لسموالشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ولآل نهيان الكرام، ولشعبالإمارات الشقيق، في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، رحم الله الفقيد وألهم أهله والشعب الإماراتي الصبر والسلوان».