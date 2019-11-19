شكرا لقرائتكم خبر عن حملات موسعة على محلات الجزارة بمراكز المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت مديرية الطب البيطري بالمنيا، الثلاثاء، حملات تفتيشية مكبرة على أسواق عرض وبيع اللحوم في 4 مراكز، بالتعاون مع الجهات المعنية.

وقال الدكتور محمد عثمان، مدير عام مديرية الطب البيطري، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية حررت خلال الحملة 13 محضرًا في 4 مراكز، بإجمالي 150.5 كجم، حيث تم تحرير 4 محاضر بمركز سمالوط، بواقع 63 كجم بقري وجاموسي، و4 محاضر بمركز العدوة، بإجمالي 9.5 كجم لحوم بقري، ومحضرًا بمركز أبوقرقاص، بواقع 10 كجم لحوم بقري، فضلًا عن 4 محاضر ببندر المنيا، بواقع 68 كجم لحوم بقري.

وأشار إلى أنه تم مصادرة كافة المضبوطات، وفقاً للشروط والضوابط الصحية والبيئية المتبعة وتحويل الأمر للنيابات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.