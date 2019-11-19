شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية: عرض «أراضي الدولة غير المقننة» للبيع فورًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هدد الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، ببيع أراضي الدولة، التي لم يتقدم واضعي اليد عليها لتقنين أوضاعهم.

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ووجه المحافظ حديثه لرؤساء المراكز والمدن خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين، الثلاثاء، قائلًا: «يتم عرض الأراضي، التي لم يتقدم واضعي اليد عليها للتقنين للبيع الفوري وبسرعة الانتهاء من تسليم عقود تقنين الأوضاع للمواطنين، الذين انتهت إجراءاتهم«.

وقال المحافظ، في تصريحات صحفية، إن «عدد الطلبات التي تلقتها مراكز ومدن الدقهلية بلغت 6956 طلب لتقنين أوضاعهم وكل الحالات، التي لم يتقدم أصحابها للتقنين سيتم إزالتها فورًا خلال الموجة 14 من إزالة المخالفات والتعديات، والتي بدأت منذ عدة ايام وتمارس أعمالها في مختلف المراكز والمدن والأحياء لإزالة كافة المخالفات واسترداد حق الشعب».

وشدد محافظ الدقهلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة إرسال خطابات بعلم الوصول لأصحاب المخالفات لتعريفهم بالمدة القانونية للتصالح في مخالفات البناء على أن تتم الإزالة فورا بعد انتهاء المدة المحددة.