شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته في فعاليات معرض دبي الدولي للطيران 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاد إلى أرض الوطن الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عقب انتهاء زيارته الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، لحضور فعاليات النسخة السادسة عشرة من معرض دبي الدولي للطيران 2019، على رأس وفد رفيع المستوى تضمن قائد القوات الجوية وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة المتخصصين، حيث يعد المعرض من أهم المعارض الدولية على مستوى العالم في مجال الطيران وعلوم الفضاء، ويضم المعرض العديد من العروض والإبتكارات الفنية المتنوعة للعديد من الدول المشاركة.

جاء ذلك حسبما ذكر المتحدث العسكري للقوات المسلحة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم الثلاثاء.

حيث قام الفريق محمد فريد بتفقد أجنحة المعرض للاطلاع على أحدث المنظومات العالمية في مجال تكنولوجيا الطيران والفضاء، مؤكداً أن المعرض يحظى بالتقدير من كافة دول وشركات العالم وأصبح فرصة ينتظرها الجميع للتعرف على أحدث ما وصلت إليه الصناعات العالمية في تكنولوجيا الدفاع وعلوم الفضاء والطيران.

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وعلى هامش فعاليات المعرض، التقى الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، تناول اللقاء أهم المستجدات والمتغيرات المتلاحقة على الساحتين الإقليمية والدولية وبحث عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء دعم مجالات الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين ودعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأشاد الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين القوات المسلحة المصرية والإماراتية وتطابق وجهات النظر تجاه التحديات والتهديدات الأمنية التي تواجهها المنطقة.

من جانبهم، أشاد الحضور من الجانب المصري بالمعرض، وما قدمه لهم من فرصة للاطلاع على كل ما هو جديد في المنظومات العالمية في مجال تكنولوجيا الطيران والفضاء.

تأتى تلك المشاركة في ضوء استمرار متابعة التقدم والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية في العالم، خاصة في مجال صناعة الطيران، حيث يتيح المعرض المجال في نقل وتبادل الخبرات في مجال علوم الطيران والفضاء.

الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة يعود من الإمارات عقب مشاركته فى فعاليات معرض دبى الدولى للطيران 2019