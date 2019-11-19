شكرا لقرائتكم خبر عن تعذر إحضار متهمي «كتائب حلوان» يؤجل محاكمتهم لـ24 نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 215 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كتائب حلوان» لجلسة 24 نوفمبر الجاري لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم، كما قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم على المتهمين في اتهامهم بإهانة القضاء بذات الجلسة.

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أثبتت المحكمة في محضر الجلسة أنه ورد كتاب مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني، يفيد أنه في إطار الاستعدادت الأمنية التي أعدتها المديرية لتأمين العديد من الأحداث والمأموريات الهامة خلال الأيام المقبلة وما يتطلبه من تعزيز وتكثيف الخدمات الأمنية على كافة المنشآت الهامة والحيوية، لذا يتعذر عرض المتهمين أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والسبت، الموافقين 19 و20 و21 و23 نوفمبر 2019.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهم في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولى المتهمون من الأول حتى الحادي والثلاثين قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

كما تولى المتهمون مسؤولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، والتي تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب أحد وسائلها التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.