شكرا لقرائتكم خبر عن «الهيئة الإنجيلية» تنظم «المواطنة وبناء مجتمع التسامح في مواجهة خطاب الكراهية» بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية مؤتمرها الدوري «المواطنة وبناء مجمتع التسامح في مواجهة خطاب الكراهية»، اليوم الثلاثاء، وتستمر الفعاليات لمدة يومين في الإسكندرية.

وقال الدكتور القس اندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، إن المؤتمر يتضمن عرض لأهم ما قام به منتدى حوار الثقافات خلال الفترة السابقة حول مواجهة خطاب الكراهية للربط بين ما سبق والمؤتمر الحالي.

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وأشار إلى أن المؤتمر يتضمن عدة جلسات، حيث تدور الجلسة الأولى موضوع «مقومات مجتمع التسامح والمواطنة.. المفهوم والإشكاليات والجوانب القانونية والجوانب المؤسسية»، ويحاضر فيها الدكتور عماد جاد، عضو مجلس النواب، ويرأس الجلسة الدكتورة نيفين مسعد، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وأوضح «زكي» أن اليوم الثاني يتضمن مجموعات عمل وورش تضم الموضوع الأول، ويتناول «التراث الثقافي ودورة في مواجهة خطاب الكراهية وصناعة التسامح»، بمشاركة كلا من الدكتور أحمد مجاهد، المستشار الثقافي لوزير الإدارة المحلية، والدكتور رامي عطا، أستاذ الصحافة بجامعة الشروق، والموضوع الثاني يتناول «التسامح وقضايا النوع الاجتماعي»، ويشارك فيها الدكتورة هانية شلقامي، أستاذ مشارك بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور يسري مصطفى، استشاري تنموي.

وأشار إلى أن الموضوع الثالث يتناول «وسائل التواصل الاجتماعي وصناعة التسامح»، ويشارك فيه الدكتور وليد رشاد، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتورة ماريان عازر، عضو مجلس النواب.

وأشار إلى أن الجلسة الأخيرة للمؤتمر تتناول «الهوية الوطنية المصرية وصناعة التسامح»، ويشارك فيها الدكتور عصام شيحة، الأمين العام للمنطمة المصرية لحقوق الإنسان، والدكتور سامح فوزي الكاتب الصحفي، ويرأس الجلسة هاني لبيب الكاتب والمفكر.