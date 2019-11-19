شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة كفر الشيخ: تشجيع ودعم أعضاء هيئة التدريس على البحث العلمي التطبيقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، خلال انعقاد مجلس العمداء، أهمية المتابعة المستمرة من قيادات الكليات لسير العملية التعليمية وتواجد قيادات الكليات الدائم وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بين أبنائنا الطلاب وانضباط الجداول الدراسية.

جاء ذلك بحضور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور حسن يونس، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعمداء الكليات.

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كما أكد على إنهاء تسديد المصروفات الدراسية وإصدار كارنيهات إثبات الشخصية للطلاب والعمل على زيادة موارد الوحدات ذات الطابع الخاص لدعم موازنة الجامعة وتدريب الهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا على السلامة الحيوية والأمن الحيوي.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة تجهيز الأماكن المخصصة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وتواجد أستاذ المادة وقت امتحانه، وأن تكون الأسئلة شاملة المقرر، وتسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب وأن يكون الزمن المخصص للاختبار مناسب ومراعاة الطلاب ومعايير الجودة والضمان في ورقة الأسئلة وورقة الإجابة.

وأشار إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الأجهزة العلمية بالكليات والمعامل المركزية بالجامعة لتكوين مجموعات بحثية لتشجيع ودعم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على البحث العلمي التطبيقي والنشر العلمي الدولي والتقدم للمشروعات التنافسية واستيفاء متطلبات التصنيفات الدولية والعمل على تدويل المجلات العلمية للكليات.

كما وجه بمتابعة موقف البرامج الخاصة المميزة وأنشطة الكليات في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة مع تنفيذ خطة الأنشطة الطلابية والأنشطة الخاصة بالطلاب ذوي الاحتياجات للوصول إلى جودة حقيقة بمستوى التعليم الجامعي وتطوير البنية الفكرية والثقافية للطلاب.