شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر بالرياض وقنصلية جدة: صرف تعويضات ضحايا سقوط رافعة الحرم المكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، عن نجاح جهود السفارة المصرية بالرياض والقنصلية العامة في جدة، في صرف تعويضات المواطنين المصريين من ضحايا سقوط رافعة الحرم المكي، والتي وقعت في عام 2015.

وأشارت الخارجية - في بيان - أن هذه الجهود تأتى في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لأبنائها المقيمين خارج أرض الوطن، واستكمالاً لمتابعة حادث سقوط الرافعة في الحرم المكي الشريف عام 2015 (1436 هـ)، والذي نجم عنه إصابة 22 شخصا ووفاة 5 من الجنسية المصرية، وبالتنسيق المباشر بين السفارة المصرية في الرياض والقنصلية العامة في جدة مع وزارة الخارجية السعودية في الرياض وفرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة.

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وصرح هشام فتحي، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في جدة، بالتوصل إلى استلام عدد 20 شيكاً من إجمالي 27 شيكاً لقاء التعويضات المستحقة للمصابين وللمتوفين جراء ذلك الحادث الأليم، والذي كان منذ اللحظة الأولي محل اهتمام ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي شملت جميع المصابين والمتوفين من جميع الجنسيات.

وأكدت القنصلية، في هذا الإطار، علي استمرار المتابعة مع جميع الجهات المعنية استكمالاً لإصدار وصرف باقي الشيكات وكافة المستحقات الحالية والمستقبلية بعد استكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة لحصول المستفيدين على حقوقهم.

وأكدت القنصلية لجميع المستفيدين قانوناً والمستحقين بأنه سيتم استلام وصرف التعويضات المستحقه تحت إشراف مكتب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية بوزارة الخارجية، لافتة إلى ضرورة المتابعة مع القنصلية العامة من كل ذي صفه، وذلك من خلال فاكس القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة رقم (00966126652487) أو تليفون العمليات علي مدار 24 ساعة على رقم محمول (00966500054094).

وشددت القنصلية العامة في جدة على استمرارها في دورها لتقديم كل أوجه الدعم لأبناء الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية.