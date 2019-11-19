شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب سيناء تعمم استخدام الأكياس الورقية بدلا من البلاستيكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عممت محافظة جنوب سيناء استخدام الأكياس الورقيه بدلا من البلاستيكيه ومنع استخدام البلاستيك بكافة المحال التجارية والمنشآت والفنادق، واستبدالها بالأكياس الورقية والقطنية القابلة للتحلل للحفاظ على صحة المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بقاعة العمليات بمدينة شرم الشيخ برئاسة اللواء محمود عيسي مفوض محافظ جنوب سيناء ومندوبي وزارة البيئة برئاسة الدكتورة ميسون نبيل مدير برنامج مكافحة التلوث، وبحضور المحاسب فوزي همام السكرتير المساعد، واللواء محمود السولية رئيس مدينه شرم الشيخ، وذلك لتفعيل خطة وزارة البيئة للتقليل من استخدام البلاستيك وتعليمات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء خلال جولاتة الميدانية المتكررة لمدن المحافظة من 3 شهور، والخاصة بتعميم تلك التجربة.

وكانت البداية من مدينة دهب حيث تم استخدام 5 آلاف طن أكياس ورقية بمدينة دهب بمشاركة من المجتمع المدني والتي لاقت قبول من الأجانب من مختلف الجنسيات، حيث أكد الاجتماع على دراسة تعميم التجربة بكافة مدن المحافظة من أجل الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.