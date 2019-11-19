شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق حملة لتطهير الترع ومقالب القمامة لمكافحة الناموس والذباب بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، على ضرورة رفع القمامة من على جانبي الترع والمصارف وأماكن تجمعها وعمل محاضر لكل من يلقي قمامة في الترع والمصارف المائية ونهر النيل.

وأكد المحافظ خلال اجتماعه مع اللجنة العليا لمكافحة ناقلات الامراض بالقليوبية، الثلاثاء، على ضرورة المساهمة في التثقيف الصحي عبر عقد عدد من الدورات التثقيفية عن نواقل الأمراض وطرق مكافحتها بالتنسيق مع مديرية الصحة، موجهًا بضرورة عمل التثقيف الصحي اللازم للكوادر الطبية والقيادات المحلية والأهالي وخاصة في المناطق ذات معدلات الانتشار المرتفع للأمراض المتوطنة.

كما شدد المحافظ على رؤساء مجالس المدن بدعم الوحدات المحلية بأجهزة الضباب المحمل على السيارات وتدبير السولار اللازم لتشغيل أجهزة الضباب الموجودة في الوحدات المحلية والتعاون وتوفير كل مطالب إدارة الملاريا ومكافحة ناقلات الامراض وأهمها البعوض مع دعم وحدات واقسام مكافحة ناقلات الأمراض بعمالة إضافية حتى يمكن تنفيذ الخطط المكلفين بها والمساهمة في ردم المستنقعات حيث انها بيئة صالحة لاماكن التوالد.