شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة التنمية الصناعية يناقش الإجراءات النهائية لتشغيل المنطقة بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن مشروع المنطقة الصناعية بمدينة الغردقة يهدف إلى نقل الصناعات من التجمعات السكنية بالمدينة، وذلك لخدمة المواطنين والحفاظ على المظهر الجمالي اللائق بالمدينة الساحلية .

وأوضح «غازي»، أن هذا المشروع يلقي دعماً كاملاً من القيادة السياسية من أجل دفع عجلة التنمية والإنتاج، مشيرا أن المدينة الصناعية ليست مجرد مشروع للمرحلة الحالية فقط وانما يستمر لخدمة الأجيال القادمة والتوسعات المستقبلية .

و عقدت الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر والمهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية اجتماعا لمناقشة الإجراءات النهائية لتشغيل المدينة الصناعية بمدينة الغردقة.

وتابع «غازي» أن المدينة الصناعية مقامة على مساحة ١٨٩ ألف متر مربع بتكلفة إجمالية تتجاوز الـ ٥٠٠ مليون جنيه، وأن هذا المشروع يضم 218 مصنع صغير ومصانع متناهية الصغر وسيعمل على فتح العديد من فرص العمل لأبناء وأهالي البحر الأحمر، من خلال إنشاء المصانع الصغيرة على مساحات تترواح ما بين ٣٠٠ متر و٦٠٠ متر ومضاعفاتها حسب إمكانية المصنع ومعداته، وإلحاق مخزن خاص لكل مصنع لتخزين مستلزمات الإنتاج.

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وانتهت هيئة التنمية الصناعية من أعمال توصيل المرافق للمنطقة التي تعد أول منطقة صناعية صديقة للبيئة بمدينة الغردقة، وذلك بالتنسيق مع شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي والتليفونات.

وأكد المهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن المنطقة الصناعية بالغردقة ضمن 13 مجمعا صناعيًا ‏جديدا للصناعات الصغيرة يجري تنفيذها على مستوي الجمهورية تشمل ‏‏4317 وحدة صناعية، توفر ما يقرب من 45 ألف ‏فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أن أول مجمع للخدمات الصناعية بمدينة الغردقة بتكلفة ٥٠٠ مليون جنيه يضم 218 مصنعا صغيرا ومتناهي الصغر، على مساحة 40 فدانا غرب المدينة، ضمن مشروعات المناطق الصناعية التي تقيمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة، ومن المقرر أن يتم تخصيص تلك الورش الصغيرة بمجمع الغردقة لصناعات تخدم القطاع السياحي والفندقي.

وأضاف أن كافة الجهات المعنية قامت باتباع كافة معايير الجودة أثناء عميلة إنشاء المجمع الصناعي وليس مجرد مشروع للمرحلة الحالية فقط للقضاء على مشكلة البطالة وتشجيع الابتكارات الناجحة.

وأوضح «غازي» أن هيئة التنمية الصناعية ستقوم بتوفير الاحتياجات والأدوات التدريبية على المشروعات للشباب وإقامة معارض للمنتجات التي تخدم السياحة والتركيز على المشروعات الصناعية التي تلبي احتياجات القرى السياحية والسائحين، وإن الهدف الأساسي هو توفير فرص العمل للشباب، وكذلك أن تكون مدينة الغردقة خضراء وصديقة للبيئة.