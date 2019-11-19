شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة» توافق على النسخة الثانية من تدريب «الجليس» في الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ياسر سعيد، مدير المديرية، إن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، وافق على إطلاق فعاليات النسخة الثانية من التدريب على مهنة «جليس مسن»، لخدمة ورعاية المسنين.

وأضاف أن التدريب يتم مجانًا بواسطة أساتذة من المتخصصين بكلية التمريض.