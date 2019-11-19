شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يهنئ نظيره اللبناني بيوم الاستقلال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال. وأوفد الرئيس السيسي، محمد نجم، الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة الجمهورية اللبنانية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

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