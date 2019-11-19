خبير فرنسى يزور جامعة الزقازيق ويتطوع لعلاج حالات السكتة والنزيف الدماغى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد عوض بيصار مدرس الأشعة التداخلية بجامعة الزقازيق أنه خلال زيارة الخبير الفرنسى العالمى البروفيسور فريدريك كلارينسون رئيس وحدة الأشعة التداخلية العصبية بمستشفى بيتييه سالبيترييه الجامعى بباريس والتابع لجامعة السوربون العريقة سيتم عقد ورشة عمل بحضور الأطباء من التخصصات الطبية المختلفة المنوط بها التعامل مع حالات السكتة الدماغية والنزيف الدماغى من الجامعات المصرية المختلفة وذلك لأول مرة فى مصر وسيقوم بإجراء مناظرة الحالات والعمليات مجانا للمصريين ومتطوعا بمجهوده . وأشار الدكتوز أحمد العوامرى أن تكوين فريق التدخل السريع لحالات السكتة الدماغية والنزيف الدماغى بمشاركة مختلف التخصصات الطبية بجامعة الزقازيق يعتبر سبقا فريدا على مستوى قومى وبصورة مماثلة لفرق العمل فى فرنسا وبمشاركة مستمرة طبقا لبروتوكول تعاون مشترك لزيارات دورية للخبراء الفرنسيين لجامعة الزقازيق وتدريب لفريق العمل بجامعة الزقازيق وأن إدارة مستشفيات جامعة الزقازيق تقدم الدعم الكامل لتكوين الفريق والبدء فى تقديم خدمة طبية عالمية لخدمة جميع مواطنى محافظة الشرقية والمدن المجاورة .

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