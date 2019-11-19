شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن تسجيل 14760 مواطنا بمنظومة التأمين الصحى الشامل بجنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 14760 مواطن بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة جنوب سيناء، منذ الأول من شهر أكتوبر الماضى، حتى صباح اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك خلال متابعة وفد من وزارة الصحة، صباح اليوم الثلاثاء، لعملية تسجيل المواطنين بالتأمين الصحى الجديد، وفتح ملفات طب الأسرة بوحدتي طب الأسرة بأبوصويرة، وبأبوزنيمة، والتى بدأت فى الأول من شهر أكتوبر الماضى، ضمن متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح بيان، أن الوفد راجع عدد ملفات طب الأسرة التى تم فتحها بوحدة طب أسرة أبوصويرة، حيث سجل 1138 مواطن بالوحدة، كما تابع عملية تسجيل وفتح الملفات للمواطنين، واستمعت لمقترحات المواطنين لتطوير الخدمة الطبية بالوحدة، ووجه بتوفير أفضل خدمة علاجية لهم.

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كما تابع الوفد، تسجيل المواطنين وفتح ملفات طب الأسرة بمركز صحة الأسرة بأبوزنيمة، حيث تم تسجيل 1330 من أهلي أبوزنيمة، وأكد الوفد تسجيل كافة بيانات المواطنين بكل دقة، ووجهت بإنشاء وحدة أسرة جديدة بقطعة الأرض المجاورة للوحدة الحالية، نظرا لافتقادها معايير الاعتماد والجودة الخاصة بالتأمين الصحي الجديد.

وقال البيان وجه الوفد وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء بإطلاق وتكثيف سيارات متنقلة، ودفع رباعي لمساعدة الأهالي على التسجيل في المنظومة الجديدة، تخفيفاً عنهم نظراً للطبيعة الجبلية للمحافظة، وكثرة عدد الوديان التى يقطنها الأهالي، للوصول إلى عدد أكثر من المواطنين وتوعيتهم بخدمات التأمين الصحي الشامل الجديد.

يذكر أنه تم بدء التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى وهى: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان" منذ الأول من شهر أكتوبر الماضى.