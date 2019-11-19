شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية: على الشاب أن يهدى خطيبته وزوجته عروسة المولد والنقاب عادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، أن النقاب عادة بالمجتمع ولا إثم على من خلعته ولا ثواب لمن ارتدته، مؤكدا أن إهداء عروسة المولد والحلوى مباح وطالب الشباب بإهداء الخطيبة والزوجة كل ما يسعد قلبها.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى عقدت بجامعة الفيوم بعنوان "نبينا محمد قيادة وقدوة" للاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف، وقال علام:"إن الجامعة تأخذ بأيدينا إلى التقدم والنور ولكن بسواعد أبناء الجامعة والطالب فى الجامعة أمام مسئولية تاريخية، لأننا فى مسئولية العلم فى سبيل التقدم والإزدهار والرقى وهو وسليتنا الوحيدة".

ولفت إلى أنه فى الاحتفال بالمولد النبوى نضع أيدينا على سيرته العطرة ولابد أن يكون ذلك بشكل فعلى كل منا فى اختصاصه، وأشار إلى أن سيرة النبى صلى الله عليه وسلم، سيرة عظيمة لأن هو وإخوانه الأنبياء والمرسلين كانوا حلقة نور فى تاريخ البشرية، وهذا طبيعى لأن هؤلاء رباهم الله على عينه ليحمل الرسالة إلى البشرية، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم، صاحب تربية خاصة لم تسبق والأخلاق كانت متغلغلة فى كل تصرف فى سيرته فى علاقته ببيته وجيرانه والحيوان والنبات والجماد



مفتى الجمهورية خلال الندوة بجامعة الفيوم

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مفتى الجمهورية خلال الندوة بجامعة الفيوم



مفتى الجمهورية خلال الندوة بجامعة الفيوم



مفتى الجمهورية خلال الندوة بجامعة الفيوم



مفتى الجمهورية خلال الندوة بجامعة الفيوم



مفتى الجمهورية خلال الندوة بجامعة الفيوم



مفتى الجمهورية خلال الندوة بجامعة الفيوم