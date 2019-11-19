شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة مركبات النقل بمصر: نصدر أتوبيسات لأوروبا وأفريقيا وجاهزون للإنتاج محليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس سعيد عدلى، المدير التنفيذى للشركة المساهمة المصرية (mcv) صناعة مركبات النقل ، إن المصنع الرئيسى للشركة يقع بمنطقة الصالحية فى مصر، فضلا عن أن المصنع يملك فروعا للشركة فى لندن وإنجلترا وأفريقيا.

وأضاف عدلى، خلال كلمته بمؤتمر مستقبل السيارات الكهربائية فى إطار التخطيط العمرانى بمصر والمنعقد الآن، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بالتنسيق بين مؤسس فريديش الألمانية ووزارة البيئة المصرية، أن العمل فى المصنع بدأ عام 1995 وكنا نعمل على تجميع مرسيدس وفى عام 1998 دخلنا صناعة الأتوبيسات على مساحة 26 ألف متر لإنتاج 3 آلاف أتوبيس فى العام.

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وذكر المهندس سعيد عدلى، أن المصنع لديه شهادات واعتمادات لتصدير الأتوبيسات إلى إنجلترا والدول الأوروبية، بجانب شهادات الايزو الخاصة بالبيئة وشهادات تخصصية فى صناعة السيارات وشهادة عامة فى الجودة.

ولفت المدير التنفيذى للشركة المساهمة المصرية (mcv) صناعة مركبات النقل ، إلى أن المصنع العديد من المصانع إلى دول إنجلترا وأفريقيا وهونج كونج والعديد من الدول الأوروبية، متابعا: "جاهزون لإنتاج أتوبيسات للدولة المصرية".

واستعرض المهندس سعيد عدلى عددا من الأتوبيسات التى تصنعها الشركة إلى الدول الخارجية وأخرى تعمل فى مصر وتحديدا مطار القاهرة والغردقة.