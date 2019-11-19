حصل على نوبل لأبحاثه عن الأسبرين.. 10معلومات عن السير جون فين بذكرى رحيله

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر ذكرى رحيل عالم الأدوية الإنجليزى، السير جون روبرت فين، الحاصل على جائزة نوبل فى الطب سنة 1982. ”الخليج 365” يقدم 10 معلومات عن جون روبرت فين بمناسبة ذكرى رحيله: ولد جون روبرت فين فى 29 مارس 1927. درس جون فين بمدرسة الملك إدوارد فى إدجباستون ببرمنجهام. درس الكيمياء في جامعة برمنجهام عام 1944. حصل على الدكتوراه في علم الأدوبة من جامعة أكسفورد سنة 1953 . عمل جون فين بمعهد العلوم الطبية الأساسية التابع لكلية جراحي إنجلترا بجامعة لندن لمدة 18 عاماً. في عام 1973 ترك فين العمل الأكاديمي وعمل مديراً للأبحاث بمؤسسة ويلكام الدوائية. فى عام 1982 حصل فين على جائزة نوبل في الطب لأبحاثه حول الأسبرين التي اكتشف فيها أنه يكبح تكون البروستاجلاندين . وفي عام 1984 حصل جون فين على لقب فارس "سير". عاد إلى العمل الأكاديمي في معهد وليام هارفي للأبحاث بكلية الطب التابعة لمستشفى سانت بارثولوميو عام 1985. توفى جون روبرت فين فى مثل هذا اليوم 19 نوفمبر 2004 عن عمر يناهز 77 عامًا.

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