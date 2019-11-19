شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس النيابة الإدارية يستقبل رئيس "الدستورية" ويثمن دور المحكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية صباح اليوم الثلاثاء، بمقر النيابة الإدارية، المستشار سعيد مرعى رئيس للمحكمة الدستورية العليا، وبصحبته وفد رفيع المستوى من المستشارين أعضاء المحكمة الدستورية العليا.

وفد المحكمة الدستورية داخل مقر هعيئة النيابة الإدارية

وأكد المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على أهمية الدور الذى قامت وتقوم به المحكمة الدستورية العليا العريقة، منذ نشأتها وحتى الآن، وذلك فى الرقابة على دستورية القوانين وإعلاء المبادئ الدستورية.

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االمستشار عصام المنشاوى والمستشار سيد مرعى

ومن جانبه أعرب المستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن تقديره البالغ للدور الذى تقوم به النيابة الإدارية، بوصفها إحدى ركائز منظومة العدالة المصرية، فى مكافحة الفساد المالى والإداري وتحقيق العدالة.

أعضاء ومستشارى النيابة الإدارية مع وفد المحكمة الدستورية