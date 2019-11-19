شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تطلق فعاليات بطولة ألعاب "المضرب" للمدارس الرياضية الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انطلاق فعاليات بطولة ألعاب المضرب للمدارس الرياضية الإعدادية الثانوية، تحت رعاية الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام، فى الفترة من 17 / 11/2019 إلى 20/ 11/2019 بشرم الشيخ.

قالت الدكتورة منى يحيى، مدير عام تنمية مادة التربية الرياضية والعسكرية إن هذه الفعالية جاءت فى ضوء بروتوكول التعاون بين وزارة السياحة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ للترويج للسياحة المصرية والتعريف بالمناطق السياحية والأثرية والأنشطة المرتبطة بقطاع السياحة؛ لتنمية الوعى السياحى بالمدارس المصرية والمجتمع المصرى.

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وأشارت إلى أن فاعليات مشروع اللياقة البدنية والصحية وألعاب المضرب (كرة السرعة، والريشة الطائرة، وتنس الطاولة) لطلاب المدارس الإعدادية والثانوية الرياضية على مستوى الجمهورية انطلقت تحت شعار (أنت البطل... السياحة حضارة إنسانية)، وذلك بمشاركة 15 محافظة وعدد 235 طالب وطالبة من المدارس الرياضية، و46 مدرب ومشرف رياضى.



وأوضحت الوزارة يأتى ذلك ترسيخا للوعى السياحى، والتأكيد على الهوية المصرية، وغرس قيم وثقافة وتعزيز أخلاقيات السياحة، وأهمية التواصل الإنسانى والتراث الحضارى لدى أبنائنا الطلاب والمجتمع المصرى.