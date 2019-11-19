شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يجرى جولة مفاجئة فى الخانكة بعد شكاوى من تدنى الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، جولة مفاجئة على عدد من المناطق والشوارع التابعة لمركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، وذلك بعد تلقى الوزارة عدد من الشكاوى من المواطنين بتدنى مستوى الخدمات خاصة النظافة وتدهور حالة الشوارع ووجود أعمال تكسير فى بعض المناطق والإشغالات التى تؤثر على الحركة المرورية وسير المواطنين.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن جولة شعراوى تأتى فى إطار الجولات الميدانية التى يقوم بها للمحافظات لمتابعة وحل شكاوى المواطنين وتحسين كافة الخدمات المقدمة إليهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء .

وكان وزير التنمية المحلية، أكد أنه سيجرى جولات مفاجئة لعدد من الأحياء والمراكز فى محافظات القاهرة الكبرى خلال الفترة المقبلة، فى إطار الجولات الميدانية التى يقوم بها للمحافظات والتى كان آخرها العمرانية بمحافظة الجيزة، مبعد تلقى الوزارة مجموعة من الشكاوى من أعضاء مجلس النواب والمواطنين فى عدد من محافظات الجمهورية بسبب تدنى مستوى الخدمات اليومية وتراكم القمامة فى بعض الشوارع وبعض الإشغالات اليومية التى تؤثر على حركة المرور وسير المواطنين فى الشارع.