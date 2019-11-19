شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان: دور انعقاد آخر فى أكتوبر ومدة المجلس تنتهى 9 يناير 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن دور الانعقاد الحالى ليس هو دور الانعقاد الأخير كما يعتقد البعض، مُعلنا "مدة المجلس الحالى تنتهى 9 يناير 2021 الساعة 12 مساءً، وحتى هذه اللحظة لهذا المجلس أن يقر ما يشاء من تشريعات وأن يدعى إلى جلسة خاصة أو طارئة أو عادية".

وأوضح عبد العال: "هذا ليس آخر دور انعقاد، وهناك دور آخر فى أكتوبر القادم وفقا للدستور"، وأضاف "هناك خلط بين الفصل التشريعى ودور الانعقاد، ليس معنى إن مدة الفصل التشريعى 5 سنوات إن هناك 5 أدوار انعقاد، ممكن يكون 6 أو 7 أدوار انعقاد".

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وتابع: "ليس هناك ربط بين الفصل التشريعى وأدوار الانعقاد، دور الانعقاد الكامل 9 أشهر وهناك دور ناقص لإنزال ما مضى من المدة ممكن تكون 5 أو 6 أشهر، ويُطلق عليه دور الانعقاد الناقص".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، والتى بدأها بمناقشة عدد من البيانات العاجلة الموجهة من النواب لعدد من الوزراء.