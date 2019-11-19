شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى ممازحا رئيس شركة ألمانية: ترجم تهنئتى بعيد ميلادى لتخفيض جديد بالتعاقدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، مازحا لرئيس شركة "هيرنكنشت" الألمانية، خلال قمة مجموعة العشرين و أفريقيا، "انت هنأتنى بعيد ميلادى شفهيا وهذا غير كاف، أريد أن تترجم التهنئة إلى تخفيض جديد فى قيمة التعاقد".

وكان مارتن هيركنشت، قد هنأ الرئيس السيسى فى مستهل كلمته بعيد ميلاده مؤكدا أن الجانب المصرى كان حريصا خلال المفاوضات مع شركته على التوصل على سعر يرضى الجانب المصري، قائلا "وعندما تحدثنا عن موعد الانتهاء من المرحلة الأولى خلال عام ونصف فوجئت بتشديد الرئيس السيسى على ضرورة الانتهاء خلال تسعة أشهر فقط، مبديًا إعجابه بتمكن الشركات المصرية من إنجاز ذلك بالفعل، كاشفا عن تدريب 160 من الكوادر المصرية حاليا لتنفيذ مشروعات الأنفاق.

و فى الصعيد ذاته، شهدت الجلسة الافتتاحية لاجتماعات قمة مجموعة العشرين وإفريقيا، عرض فيلم تسجيلى حول مشروع أنفاق قناة السويس باعتباره نموذجا ناجحا للتعاون بين ألمانيا وأفريقيا.

وعقب الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد انتهاء الفيلم، وعرض مارتن هيرنكنشت رئيس شركة "هيركنشت" الألمانية للتفاصيل، قائلا مشروع الأنفاق الذى عرض فى الفيلم التسجيلي، استخدمنا فيه أسلوبا جديدا، لأننا قبل ذلك كنا نستعين بشركات عالمية لتنفيذ عمليات الحفر لكن بدعم من شركة "هينكنشت" بتوفير المعدات وتدريب المهندسين المصريين، وتواجدها الدائم معنا أثناء العمل على الأربعة أنفاق وبدأنا فى النفق الخامس الذى سيعبر قناة السويس، وأصبح لدينا خبرة بعد تنفيذ حوالى 35 كيلو مترًا بشركات مصرية ودعم الشركة الألمانية.

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وكشف الرئيس السيسى، عن أن مصر بدأت فى مشروع جديد لتنفيذ أنفاق المترو بواسطة شركات مصرية وبدعم من هيركنشت أيضا.