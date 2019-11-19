شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعال لرئيس البرلمان اليمني: مصر ستظل بلدًا مفتوحًا لجميع الأشقاء العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لقاء مع سلطان سعيد البركاني، رئيس مجلس النواب اليمني، ووفد من النواب اليمنيين مرافق له.

وقال عبدالعال، خلال اللقاء الذي عقد بمجلس النواب الثلاثاء: «أنتم إخوة وأشقاء في بلدكم مصر.. لا فرق بيننا وبينكم، ويسعدنا أن نضع كل إمكانيات مجلس النواب المصري في خدمة مجلس النواب اليمني».

وأضاف: «يشرفنى أن أعلن اننى سأكون أول من يصل لحضور افتتاح مجلس النواب اليمني ومعي لجنة الشؤون العربية».

وتابع: «مصر كانت جنبا إلى جنب مع اليمن في كل القضايا العربية، وعلى إرادة واحدة هي إرادة هذه الأمة من أجل ان تكون قوية ولها مكانة تليق بها في هذا العالم على مر العصور، وإذا كانت الوحدة ضرورية في أيام مضت فإنها أصبحت أكثر ضرورة الآن، في مجتمع يموج بالأحداث وفي منطقة مضطربة يوما بعد آخر».

وقال: «نتمنى الاستقرار للمنطقة ولليمن أن يعود سعيدا كما كان في أحضان الأمة العربية، لكي يؤدي دوره في بناء الأمة من أجل مجتمع متقدم ونامي وحضاري، لمصلحة كل أبنائه من العرب، وأن يؤدي الدور على المستوى العالمي لإرساء السلم والأمن، وأي استقرار لليمن هو استقرار مصر، ونحن ندعم اليمن وكانت لنا مواقف مشتركة في الماضى وفى الحاضر وستظل في المستقبل».

وأوضح: «أنتم في البوابة الشرقية والبحر الأحمر خط استراتيجي بالنسبة لمصر، ولا يمكن التفريط في أمنه، فأنتم في القلب والعين بالنسبة لكل المصريين».

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وأضاف عبدالعال أن ظاهرة الإرهاب فرضت على جميع الدول مراجعة إجراءاتها، موضحًا: «حينما كنت طالبا كنت أسافر إلى فرنسا في وقت بسيط، أما الآن فالأمور تغيرت، والحصول على تأشيرة الدخول تأخذ وقتا طويلا، وهذة الإجراءات تتبعها دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة، حيث تضع إجراءات للتنقل بين الدول وبعضها البعض، فمصر بلد مفتوح وستظل بلدا مفتوحا لجميع الأشقاء العرب، ويجب أن تراجعوا التاريخ، فكل من تم نفيه من بلاده وكان معارضا لنظامه كان يحتمي بمصر».

وأكد «عبدالعال» أن موقفه المساند لليمن في اجتماعات البرلمان العربي ينبع من ضميره القومي العربي، قائلا: «هذا واجبي ولا شكر على واجب، وهذا تم انطلاقا من إيماني بالقومية العربية، فأنا أنتمي لجيل قومي عربي ولأفكار الزعيم جمال عبدالناصر».

من جانبه، علق رئيس البرلمان اليمني، قائلا: إن الدور المصرى في اليمن سيظل باقيا في الوجدان ومغروس في النفوس والعقول ومرئي في صفحة التاريخ، مؤكدا أن هذا الدور لا يتوقف عند الانتصار للثورة اليمنية بالقتال والدم وإنما يتوقف بالبناء والعلم.

وأضاف: «هذه الثورة العظيمة بجناحيها في صنعاء وعدن 26 سبتمبر و14 أكتوبر تتعرض اليوم بعد قرابة 6 عقود لحرب ضارية من قبل جماعة خرجت من رحم الماضي البائد ومن بطون التاريخ البائس، وبمنطق قوانين الطبيعة والحياة فإن البائد والبائس لا ينجب ولا يخلف ولكنه لقاح صناعي يحاول خلق مسخ مشوه يعيد الشعب اليمني إلى الكهوف المليئة بالوحوش والعقارب والعناكب».

وتابع البركاني: «إيران هو الوحش الشره والشرس الذي يحاول أن يخلق من القديم البغيض المسخ الحوثي المشوه»، مؤكدًا أن وقوف مصر في صف الكفاح والحرب المقدسة ضد الكهنوت، إنما هو جوهره الدفاع عن تضحياتها وتاريخها، كما أن مصيرنا المشترك المهدد من طغيان مأفون ومعبأ بالجهل يسعى إلى تركيع وتمزيق دول الجوار العربى المتآلفة في تحالف لردع العدوان الإيراني.

وقال البركاني: «نقدر الدعم المصري ودعم الدول العربية لنضال شعبنا من أجل الحرية واستعادة الدولة، كما نبارك عزيمتكم في التصدي للإرهاب الأسود الذي يواجهه شعبكم بإرادة ويقاومه جيشكم ببسالة».

ولفت رئيس البرلمان اليمنى إلى التعامل الكريم الذي يحظى به اليمنيون داخل مصر، قائلا: «اليمن تعتز بإرثكم الغنى وتراثكم في الممارسة السياسية والعمل البرلمانى، وأتذكر إنه منذ انتمائى للعمل البرلمانى عام 1988 كان مجلس الشورى اليمنى يعمل بلائحة مجلس الشعب المصري، وبعدها عدلنا في اللائحة بعض المصطلحات والتسميات، فقد كانت شاهدة على عظمة التجربة ونضوجها وقوة قواعدها البرلمانية».

وأشار إلى أن أكثر من 20% من أعضاء البرلمان من الحاصلين على شهادات عليا تلقوا دراستهم في الجامعات والمعاهد المصرية، وأن 70% منهم تعلموا على أيدي مدرسين مصريين.