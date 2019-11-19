شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرار المركزي بخفض الفائدة.. «ناصر الاجتماعي» يبقي عائد «رد الجميل» عند 16% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلنت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي ان البنك يعمل على طرح العديد من المنتجات المصرفية و الاستثمارية المختلفة والتي تسهم في تحقيق الجانب الاجتماعي التكافلي .

​وصرحت والي انه بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحده وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100نقطة اساس قررت لجنه الأصول والخصوم " الألكو " الابقاء علي عائد شهادة "رد الجميل " لكبار السن اكثر من 65 عام كما هو 16 % سنويا و15% شهري او بدورية صرف ربع سنوي بعائد 15.25% او دورية صرف نصف سنوي بعائد 15.5% ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000جنيه ومضاعفتها بحد اقصي مليون جنيه وبذلك يصبح العائد في بنك ناصر الاجتماعي هو الاعلي بجميع البنوك .

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واشارت والي انه في إطار حرص البنك علي تنفيذ سياسة الشمول المالي وجذب عملاء جدد قام البنك بتقديم باقات متنوعه من الاوعيه الإدخارية لعملائه في صورة وديعة لمدة ثلاث سنوات و خمس سنوات بما يتناسب مع جميع المستويات والفئات و بدورية صرف متعدده لضمان تلبية احتياجات كافه العملاء موضحه ان جميع الودائع تكون تحت التسوية حسب ما يتم تحقيقه من أرباح فعلية وفقا للشريعة الاسلامية .

وقال الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك ان البنك قام بتعديل الأوعية الادخارية الاخرى حيث انخفض سعر عائد الشهادة ذات الأجل 3 سنوات إلى12.5% يصرف شهريًا، بينما دورية الصرف ربع السنوية أصبح العائد عليها 12.75% والعائد السنوي على 3 سنوات إلى 13.5 % هذا بالإضافة الي تعديل الودائع ذات آجال 5سنوات بعائد شهري الي 10.5% وربع سنوي 10.75% وسنوي11.5%

واوضح فاروق ان الوديعة يتم تجديدها في تاريخ الاستحقاق بشكل تلقائي ما لم يرد من العميل ما يفيد عدم رغبته في التجديد وكذلك يمكن الاقتراض بضمانها بشروط ميسرة وفقا للقواعد التي يقرها البنك بنسبة تصل إلى 80% من قيمتها كما يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ اصدارها .

واضاف فاروق ان هناك حساب ادخاري تحت الطلب يمكن العميل من السحب والإيداع بلا قيد ولا شرط و يتم السحب و الإيداع من خلال فروع البنك حيث يعتبر البنك مودعها شريكا له فى نشاطه الاستثمارى وتحدد قيمة الحساب الادخاري بحد ادني 500 جنيه وبدون حد أقصى وتحدد نسبة العائد على الودائع الاستثمارية وفقا لما يحققه البنك من عائد خلال السنة المالية حسب الشريعة الإسلامية، مشيرا الى أن الحساب يمكن فتحه في أي فرع من فروع البنك البالغ عددها 93 فرعا بدون اي مصروفات و يمكن فتحه للقصر بولاية ولي أمرهم أو الوصي عليهم وجدير بالذكر انه تم صرف عائد عن العام المالي 2018-2019 بنسبة 12.5% و تعد أكبر نسبة لودائع تحت الطلب بالسوق