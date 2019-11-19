شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار يستقبل وفد مقاطعة هاينان الصينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المستشار محمد عبدالوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد مقاطعة هاينان الصينية، برئاسة السيدة هي شي كنج، نائب رئيس اللجنة الشعبية بمجلس النواب المحلي بالمقاطعة.

واستعرض «عبدالوهاب» تطورات مناخ الاستثمار في مصر وحزمة الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، مؤكدًا ضرورة استغلال التقارب السياسي بين قيادات البلدين والعلاقات المصرية الصينية التاريخية، لتطوير العلاقات الاستثمارية والاقتصادية، وتعزيز التعاون الثنائي، وتشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في مصر، خاصة في مجال التصنيع الزراعي والسياحة.

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وقال «عبدالوهاب» إن هناك سعي مشترك بين الجانبين المصري والصيني لتعميق العلاقات الاستثمارية، وأن تصبح مصر بوابة الصين للتصدير لأفريقيا، خاصة بعد إطلاق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية هذا العام.

وأشار «عبدالوهاب» إلى أن التواجد الاستثماري الصيني بدأ في التوسع في مصر خلال السنوات القليلة الماضية، للاستفادة من حوافز وضمانات قانون الاستثمار الجديد، خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة، وفي المنطقة الحرة بالعين السخنة، ومازالت هناك فرص كبيرة لمزيد من التوسع.

وأكد «عبدالوهاب» أن الاستثمارات الصينية تقوم بدور إيجابي لصالح الاقتصاد المصري، على مستوى الإنتاج والتشغيل والتدريب وتأهيل العمالة ونقل التكنولوجيا وزيادة الصادرات وإحلال الواردات، وهي من أفضل الاستثمارات من حيث خلق قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد المصري.