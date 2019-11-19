شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة إيراد النهر تتابع حالة فيضان النيل.. ووزير الري: تم التعامل معه بشكل جيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل وإدارة المياه اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة وذلك لمتابعة موقف فيضان النيل العام المائي الحالي.
وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن اللجنة بحثت أيضًا تأثير الفيضان على إجمالي الموارد المائية في مصر وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وأيضًا الإجراءات المتبعة للتعامل مع موسم السيول والاستعداد له والإجراءات المطلوبة للتعامل مع الموارد المائية والاستفادة منها بالشكل الأمثل وكذلك تحسين نوعية المياه وغسل مجرى النهر.
وأضاف الوزير إنه تم التعامل معه بشكل جيد للاستفادة بكميات المياه بالشكل الأمثل وجاري متابعة الوارد على مدار الساعة وأيضًا رصد الأمطار بمنابع النيل مع الإشارة إلى أن الحالة العامة للفيضان بدأت في الانحسار وبدأت التصرفات في العودة إلى معدلات مقبولة في أعالي النيل.
وأوضح إنه تم استعراض الإجراءات المتخذة للتعامل مع السيول ومياه الأمطار وتم التأكيد على ضرورة المرور والمتابعة الدورية على مدار الساعة لكافة الترع والمصارف وعمل الصيانة اللازمة لكافة المحطات والعمل على تخفيض المناسيب بالمجارى المائية استعدادا للنوات المقبلة.
وأشار «عبدالعاطي»، إلى ان أجهزة الوزارة اعلنت حالة الطوارئ على مدار الساعة للتعامل مع موسم الأمطار السيول واتخذت كافة الاستعدادات اللازمة للنوات القادمة، وذلك من خلال رفع حالة الطوارئ لكافة محطات الرفع التابعة للوزارة وأيضًا المتابعة المستمرة للمجاري المائية ومراقبة المناسيب على مدار الساعة.
ووجه الوزير بضرورة العمل على تطهير فرع رشيد وحصر التعديات الواقعة علية والتنسيق مع كافة الاجهزة المعنية بالدولة لإزالتها وذلك لرفع كفاءته، مشددًا على استمرار حالة الاستعداد وكذلك تركيز اعمال الصيانة لكافة منشآت الري ومحطات الرفع ومخرات السيول والبرابخ والسحارات واعمال التطهير للترع والمصارف.
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