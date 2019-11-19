شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تنظم المؤتمر الدولي السادس لقسم الفلسفة الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، فعاليات المؤتمر الدولي السادس لقسم الفلسفة تحت عنوان «فلسفة التعليم»، الـ10 صباح الأربعاء، في قاعة المؤتمرات بكلية الآداب، بالتعاون مع المجلس العربي للدراسات العليا والبحث العلمي.

يشارك في المؤتمر أساتذة وباحثين من مصر والدول العربية والأجنبية، بحضور الدكتور محمد الخشت، رئيس الجامعة، والدكتور عبدالرحمن ذكري، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد الشربيني، عميد كلية الآداب، والدكتورة هدى الخولي، رئيس قسم الفلسفة، ومقرر المؤتمر.

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وأكد «الخشت» أهمية ربط تطوير التعليم بتطوير طرق التفكير، انطلاقا من أن تطوير العقل المصري هو نقطة البدء في بناء الإنسان، وهو شرط الشروط للدخول إلى عصر جديد.

وأضاف رئيس الجامعة أنه من الضروري استعراض الجوانب الأساسية لتغيير طرق التفكير؛ ومنها تطوير العقل النظري المعرفي القائم على الاستدلال، وتطوير العقل الديني، وتحرير ملكة الوجدان، وإصلاح طرق التعامل مع الغرائز، وتطوير العقل العملي.

وتستمر فعاليات مؤتمر «فلسفة التعليم» على مدار يومي 20 و21 نوفمبر الجاري، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للفلسفة. ويناقش الباحثون خلال جلسات المؤتمر عددًا من أوراق العمل والبحوث حول موضوعات «فلسفة التعليم: رؤى عامة تأسيسية» و«فلسفة التعليم في الفكر الغربي القديم» و«فلسفة التعليم في العالمين العربي والإسلامي» و«فلسفة التعليم والفن» و«فلسفة التعليم والتكنولوجيا» و«الفلسفة والأطفال».