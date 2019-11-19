شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة «هنجملها» تزرع 500 شجرة مثمرة بجامعة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق الدكتور بدوي شحات، رئيس جامعة الأقصر، بحضور محمد قبطان ممثلًا عن مبادرة «هنجملها» لزراعة عدد من الأشجار المثمرة بالجامعة، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لزراعة مليون شجرة مثمرة وقام الدكتور بدوي، بزراعة شجرة إيذاناً بتدشين المبادرة في رحاب جامعة الأقصر، والتي تم فيها زراعة 500 شجرة مثمرة من مختلف الأصناف.

وأكد رئيس الجامعة، أن الجامعة حريصة على زراعة كافة الأماكن بالجامعة لزيادة المساحة الخضراء وكذلك تنمية الوعي لدى طلاب الجامعة بأهمية الأشجار والحفاظ على البيئة، وأشاد بهذه المبادرة التي تساهم في زراعة مليون شجرة مثمرة.

وشدد على حرص الجامعة في المشاركة في كافة المبادرات المجتمعية والتي تهدف إلى خدمة الوطن في إطار توجه الدولة لإعادة زراعة الأشجار المثمرة ذات القيمة الاقتصادية، بهدف إعلاء قيم الجمال وخفض معدلات التلوث.

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وأضاف أن المبادرة، تهدف إلى زراعة 500 شجرة مثمرة، في رحاب الجامعة، تكون ذات عائد اقتصادي ولها القدرة على مواجهة التغيرات المناخية وترشيد استخدام المياه وإحلال هذه الاشجار محل الاشجار الخشبية التي تستهلك كميات كبيرة من المياه وبدون عائد اقتصادي، مؤكدا أن هذه المبادرة تهدف إلى زيادة المساحات الخضراء في جامعة الاقصر، وأيضاً زراعة هذه الأشجار هو نوع من الاستثمار على المدى البعيد.

وأعرب الدكتور بدوي شحات على شكره وامتنانه للقائمين على هذه المبادرة كما أشاد بكافة الجهود المبذولة للوصول إلى المناطق التي تعاني من قلة المساحات الخضراء، بالإضافة إلى نشر روح العمل الجماعي بين الطلاب من خلال المشاركة في زراعة الأشجار.

وأشار المهندس محمد قبطان منسق عام مبادرة هنجملها أن المبادرة تهدف إلى زراعة الأشجار المثمرة في المحافظات والقرى والجامعات المصرية والشوارع الرئيسية ونشر الوعى البيئي وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية الهادفة

وقام الدكتور بدوى شحات، رئيس الجامعة، بتكريم المهندس محمد قبطان بإهدائه درع الجامعة تقديراً لجهوده المبذولة في هذه المبادرة كما قام رئيس الجامعة بغرس الشجرة الأولى في هذه المبادرة داخل الحرم الجامعي .